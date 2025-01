Consiglio europeo, sicurezza e difesa le priorità di Donald Tusk

Inizia il nuovo semestre di presidenza del Consiglio Ue: per il leader polacco solo agendo in maniera compatta l’Europa potrà «continuare a essere il posto più sicuro e stabile sulla Terra»

Il premier polacco Donald Tusk - Foto Epa/Radek Pietruszka © www.giornaledibrescia.it

«Security, Europe!». Basta il motto adottato dalla presidenza semestrale polacca del Consiglio dell’Ue per indicare il nodo cruciale attorno al quale il governo di Donald Tusk intende concentrare i propri sforzi per dotare l’Europa di una politica della difesa per far fronte alle sfide geopolitiche in atto. Tusk l’ha definita «innovativa», assumendo, per sé e per il proprio governo il compito, per nulla facile, di generare nei Ventisette la convinzione di come solo attuando insieme l’Europa potr