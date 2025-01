Centrosinistra, un 2025 di sfide e difficili alleanze

Si annunciano mesi complicati per le opposizioni alla ricerca di un’identità: difficile presagire il futuro di quello che ormai impropriamente viene chiamato «campo largo»

3 ' di lettura

L'assemblea del Pd a Roma - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il 2025 delle opposizioni sarà all’insegna della ricerca di qualche forma di associazione, se non di coalizione. Le tre anime di quello che si chiama ormai impropriamente «campo largo» (centristi di Azione, Iv, Più Europa; Pd e Avs; M5s) non sembrano disposte a entrare tutte in un contenitore, tranne che in qualche caso alle amministrative. Missione impossibile per il centrosinistra Il test fondamentale è rappresentato dalle elezioni regionali del 2025, nelle quali il centrosinistra dovrà difend