Caso Turetta, voyeurismo che non giova a nessuno

Tante le polemiche dopo la pubblicazione del colloquio in carcere tra padre e figlio

Il colloquio in carcere tra Filippo Turetta e sui genitori trasmesso dal TG1 © www.giornaledibrescia.it

Il caso della spettacolarizzazione del colloquio in carcere fra Filippo Turetta e i genitori, mandato in onda in tv, si presta a molteplici riflessioni, di vario ordine e genere. Così, mentre viene presentata un’interrogazione parlamentare per sapere chi ha diffuso le dichiarazioni che, partite dalla televisione, hanno fatto il giro del web e dei giornali, si deve provare a distinguere i piani di questa vicenda (bruttissima, da qualunque parte la si guardi). Il padre a Filippo Turetta, 'fatti fo