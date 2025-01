Santanchè spina nel fianco del governo: rimpasto sempre rinviato

La poltrona della ministra rinviata a giudizio traballa, Meloni osserva gli sviluppi

2 ' di lettura

Daniela Santanchè, ministra del Turismo - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il «caso Santanchè» è sempre stato una spina nel fianco del governo Meloni, già dal tempo in cui è stata decisa la nomina dell’imprenditrice a ministro del Turismo. Tuttavia, l’opportunità politica e il peso specifico della Santanchè in Fratelli d’Italia hanno suggerito una cauta attesa silente, perfettamente compatibile con la linea che la Meloni si è data: nessun rimpasto se non è assolutamente necessario. Attualmente, la poltrona della Santanchè traballa, perciò non si può rinviare una rifles