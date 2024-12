Brescia, dodici parole chiave di Bisoli nella sua presentazione

Mezz’ora di conferenza stampa con un filo di voce, lasciata tutta sul campo al primo allenamento, e il desiderio di imprimere da subito una svolta

2 ' di lettura

Pierpaolo Bisoli nella sua conferenza di presentazione a Torbole - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Sentimento, emozione, impegno, sudore, sangue, cattiveria, entusiasmo, gioia, lavoro, ordine, attaccamento alla maglia. E tuta, da ginnastica ovviamente. «Perché con quella mi vedrete sempre. Ne avrò due: una per l’allenamento, l’altra per la festa, per le conferenze stampa». Nella mezz’ora di presentazione-bentornato a Brescia, Pierpaolo Bisoli usa alcune parole chiave che illustrano quale sarà il suo cammino in biancazzurro. E lo fa quasi con un filo di voce, lasciata tutta sul campo al primo