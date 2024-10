Bonaparte un po’ per tutti

Annalisa Strada

«Siate un po’ Napoleone: sangue freddo e sguardo cinico possono sortire risultati di gran lunga maggiori che rabbia ed esibizione muscolare»

La battaglia di Austerlitz nel dipinto dell'artista francese François Gérard - Foto/Wikipedia

Ogni tanto è bene ricordare che le strategie di ribaltamento non appartengono solo alle storie minime. Insomma, credo che sia il momento per un’occhiata alla Storia. La battaglia di Austerlitz, combattuta il 2 dicembre 1805, rappresenta una delle pagine più celebri delle guerre napoleoniche e un esempio di genio strategico. In un contesto di forte tensione internazionale, le forze francesi, guidate da Napoleone Bonaparte, si trovavano a fronteggiare un esercito austro-russo numericamente superio