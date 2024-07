Biden, l’epilogo inevitabile e le molte incognite

Mario Del Pero

Dopo l’annuncio della rinuncia alla corsa per la Casa Bianca, l’endorsement per la vice Harris. Ma restano molti i nodi da sciogliere

3 ' di lettura

Il presidente Usa, Joe Biden, ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per la Casa Bianca - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Era inevitabile e forse i democratici hanno atteso fin troppo, perdendo tempo prezioso per meglio gestire questa transizione e una campagna di cui andranno ripensati molti elementi. Con un elettorato democratico che a larga maggioranza gli chiedeva di farsi da parte, i vertici del partito che esercitavano pressioni sempre più esplicite e la strada alla conferma alla Casa Bianca che si restringeva giorno dopo giorno, per Biden non vi era davvero altra opzione. Rimangono ora molti punti interrogat