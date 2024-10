Autonomia differenziata, Parlamento lasciato ai margini

Alfredo Bazoli - Senatore, vice capogruppo Pd

Prosegue il dibattito dei politici bresciani sulla legge Calderoli

3 ' di lettura

Roberto Calderoli ministro per Affari regionali e Autonomie - © www.giornaledibrescia.it

La legge Calderoli sull’autonomia differenziata è stata approvata in fretta e furia e a colpi di maggioranza, senza un reale coinvolgimento dell’opposizione, per ragioni puramente elettorali. L’esatto contrario di quanto meriterebbe un tema delicatissimo e rilevante come quello dell’attuazione del decentramento e dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali, che riguarda né più né meno che la capacità delle nostre istituzioni di garantire buoni servizi, efficienza, prossimità, solidarietà. C