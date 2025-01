Il vento dell’estrema destra austriaca spira sulle elezioni tedesche

L’avanzata del neonazismo nei due Paesi sembra essere collegata

È incredibile come i tempi della politica corrano sempre più velocemente, anche in Germania e in Austria, nazioni solide, mediamente ben governate, in cui il sentimento europeista è sempre stato maggioritario. Nazioni che hanno fatto i conti col passato più buio della loro storia e che dispongono di severe leggi per prevenire e smantellare sul nascere ogni rigurgito del nazismo. Tutto questo era valido fino a pochissimo tempo fa, e forse rischia di essere presto archiviato. Sovranisti di success