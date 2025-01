Anno nuovo: per il centrodestra un 2025 di prove, riforme e bilanci

A metà legislatura sarà tempo di tirare le somme: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovrà gestire la Lega e sarà misurata sulla politica internazionale

3 ' di lettura

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il 2025 sarà un anno molto importante per la maggioranza di governo e per la coalizione. In primo luogo, perché si arriverà a metà legislatura, quindi sarà tempo di bilanci, ma soprattutto si avranno alcuni «test di medio termine» che serviranno a capire se Meloni e i suoi alleati saranno in grado di affrontare con slancio e serenità la parte restante della legislatura, forti di un consenso popolare non scalfito dalle asperità che ogni azione di governo presenta (e che, spesso, corrodono l’immag