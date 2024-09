Andare oltre la tassa sugli extraprofitti

Anziché concentrarsi su aspetti ideologici, si può provare ad allargare la riflessione e indicare percorsi nuovi ed efficaci, per dare nuova linfa alla nostra asfittica economia

La premier Giorgia Meloni al Vertice all'assemblea generale dell'Onu di New York - Foto Ansa/Filippo Attili © www.giornaledibrescia.it

Nel nostro Paese, spesso, si accendono dispute molto seguite che, a ben vedere, si sviluppano tralasciando di entrare realmente sui temi dai quali i confronti nascono. In queste settimane si discute, anche aspramente, sugli «extraprofitti» bancari dando voce a dibattiti che finiscono con il concentrarsi su aspetti a volte di ideologia pura finendo, ritualmente, per arrivare alla classica montagna che partorisce il topolino. Tajani, no a tasse sugli extraprofitti, creare tavolo con banche Proprio