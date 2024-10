Un fungaiolo da salotto

C’è una cassetta per coltivare i funghi da casa: tenuta alla giusta umidità regala finferli che si possono cogliere anche dal divano

1 ' di lettura

Finferli - Foto Pexels

Ho sempre avuto grandissima ammirazione per chi va a funghi. È un’arte antica carica di fascino. Quell’entrare totalmente in sintonia con il bosco, con la natura, per carpirne i segreti, per scovare porcini che per i più sono invisibili. E invece loro sono lì, magari sotto un po’ di foglie secche, ad aspettare una mano esperta che li colga. Io, a voler essere precisi, preferisco peraltro i finferli, molto più di carattere rispetto ai banali precitati porcini, che godono a mio avviso di fama imme