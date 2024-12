Lo spirito ingiallito della stella di Natale

Anche noi, come lei, sopraffatti dalle feste

Una stella di Natale - © www.giornaledibrescia.it

Quasi sempre mezza rinsecchita, con le foglie precocemente ingiallite, quando non spelacchiata. Con il presepe e l’albero, la stella di Natale è la terza protagonista nelle case delle feste. Per trovarla rigogliosa dovresti passare da qualcuno che l’ha presa quella mattina: se è del giorno prima già segna il passo. Nei vivai viene caricata di concime per renderla radiosa agli occhi di noi acquirenti, dopo averla comprata nessuno si cura più di lei; il suo posto nella commedia è una comparsata in