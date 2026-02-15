Giornale di Brescia
Abbonati
Oltre il giardino

La sorprendente eleganza di un’orchidea artificiale

Francesco Alberti
Dopo l’intelligenza, anche il mondo vegetale si adegua: l’ineleganza a volte può diventare piacevole eleganza
Anche un'orchidea di plastica può essere elegante
Anche un'orchidea di plastica può essere elegante
AA

L’ineleganza prende forma in vari e molteplici modi. C’è quella estetica, apparentemente la più facile da individuare. Un tempo era ancora più facile, va detto. Incontravi uno con i calzini bianchi e corti e non c’erano dubbi. C’è poi stato il terrificante periodo delle camicie con i collettoni, magari con le asole colorate. Un orrore estetico che qualche volta fa ancora capolino qua e là. E oggi? Beh, oggi che le giacche e gli abiti hanno perso quella loro connotazione di rigore, di tagli sartoriali, per finire con la deriva dei tempi nella categoria del comodo/sportivo/giovanile/tessuto sintetico, cosa vuoi commentare?

I capi di abbigliamento sono mediamente talmente brutti che solo la postura sgraziata di chi li indossa può ulteriormente peggiorarli. E poi c’è un’ineleganza dell’anima. Per esempio di chi porta a spasso cani e gatti nel passeggino, definendosi mamma e papà del loro adorato quadrupede peloso. Anche questa è una degenerazione dei nostri giorni, nonostante venga fatta passare per evoluzione.

E poi c’è un’ineleganza che a sorpresa diventa una piacevole eleganza. Come i fiori artificiali, quelli in passato erano definiti finti o di plastica. Dopo l’intelligenza è toccato anche a loro, ormai ne vengono realizzati di straordinariamente realistici. Di fronte ad alcune orchidee ho dovuto toccarle per sincerarmi che non fossero naturali. C’è ovviamente un rischio, di non saper più cogliere la differenza tra ciò che è reale, vivo ed empatico e ciò che non lo è. Ma questa è altra questione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Oltre il giardinoorchidea
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario