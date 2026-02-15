La sorprendente eleganza di un’orchidea artificiale

L’ineleganza prende forma in vari e molteplici modi. C’è quella estetica, apparentemente la più facile da individuare. Un tempo era ancora più facile, va detto. Incontravi uno con i calzini bianchi e corti e non c’erano dubbi. C’è poi stato il terrificante periodo delle camicie con i collettoni, magari con le asole colorate. Un orrore estetico che qualche volta fa ancora capolino qua e là. E oggi? Beh, oggi che le giacche e gli abiti hanno perso quella loro connotazione di rigore, di tagli sartoriali, per finire con la deriva dei tempi nella categoria del comodo/sportivo/giovanile/tessuto sintetico, cosa vuoi commentare?

I capi di abbigliamento sono mediamente talmente brutti che solo la postura sgraziata di chi li indossa può ulteriormente peggiorarli. E poi c’è un’ineleganza dell’anima. Per esempio di chi porta a spasso cani e gatti nel passeggino, definendosi mamma e papà del loro adorato quadrupede peloso. Anche questa è una degenerazione dei nostri giorni, nonostante venga fatta passare per evoluzione.

E poi c’è un’ineleganza che a sorpresa diventa una piacevole eleganza. Come i fiori artificiali, quelli in passato erano definiti finti o di plastica. Dopo l’intelligenza è toccato anche a loro, ormai ne vengono realizzati di straordinariamente realistici. Di fronte ad alcune orchidee ho dovuto toccarle per sincerarmi che non fossero naturali. C’è ovviamente un rischio, di non saper più cogliere la differenza tra ciò che è reale, vivo ed empatico e ciò che non lo è. Ma questa è altra questione.