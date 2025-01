Il caminetto che ci meritiamo

Una vita all’insegna dei (tristi) surrogati

Il fuoco acceso in un caminetto

Adoro la meraviglia del caminetto acceso, mi commuovo fino alle lacrime mentre vengo coccolato dallo scoppiettare del fuoco, quello che le persone colte chiamano crepitare. In realtà amo accendere il fuoco in generale, d’estate mi trasformo nel maestro dei barbecue, e sia detto in totale umiltà. La legna che arde, le fiamme che prendono consistenza, il profumo di vita vera che invade l’aria, è tutto meraviglioso. Un’estate, preso da un entusiasmo evidentemente eccessivo, mi ero messo d’impegno,