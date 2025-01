Quando la neve ci insegnò a sognare

Decennio dopo decennio, la nevicata del 1985 è stata archiviata come storica, entrando nel mito

Una foto d'archivio dell'indimenticabile nevicata del 1985 - Foto New Eden Group © www.giornaledibrescia.it

Era un sogno che non si osava nemmeno sognare. Del resto eravamo a Roncadelle mica a Cortina. E invece quella mattina ci svegliammo in un’atmosfera ovattata, dall’esterno non arrivava nessun rumore, dalla tapparella leggermente sollevata un bagliore quasi innaturale. Poi arrivò nostra mamma che ci diede il faustissimo annuncio: oggi non si va a scuola, nevica. Ancora oggi mi si riempiono gli occhi di lacrime ripensando a quel momento. Sono trascorsi quarant’anni dalla Grande Nevicata del 1985 Le