Con la pedalata assistita

Le stagioni della vita in bicicletta: dal triciclo alle rotelle, dal Ciao (gentilmente rifiutato) alla pedalata assistita

1 ' di lettura

Una bicicletta - Foto/Pexels

Al termine dell’esame per la patente il paziente istruttore mi disse: prima di metterti in strada da solo, io farei ancora una trentina di guide. Una quantità abnorme che sottolineava il livello di incredibilità della mia promozione. Lo disse tra il sarcastico e l’indignato, non ci rimasi male: sono sempre stato un uomo di mondo. Ma soprattutto sono sempre stato consapevole dei miei limiti nell’approcciarmi ai mezzi di trasporto. La bicicletta senza rotelle fu il primo trauma. La via davanti cas