Come un crisantemo dopo Ognissanti

Un momento di gloria passeggera al camposanto e il ritorno alla realtà

1 ' di lettura

Un crisantemo - Foto Unsplash © www.giornaledibrescia.it

In Giappone il crisantemo è simbolo di bellezza e regalità, è il fiore simbolo dell’imperatore. Nel Regno Unito viene donato per celebrare una nascita. In Italia è ingiustamente ritenuto il fiore dei morti e non viene quindi valorizzato nei giardini e sulle terrazze come dovrebbe, e questo nonostante le sue abbondanti fioriture. Ma proprio la sua fioritura autunnale lo ha reso perfetto per addobbare i cimiteri nella festa di Ognissanti e nella seguente, appunto, commemorazione dei nostri defunti