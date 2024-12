Caro Babbo Natale, sono stato molto bravo

Una letterina scritta con grande obbiettività

1 ' di lettura

Caro Babbo Natale, aiutami a preservare sempre l'ironia con cui guardo il mondo

Caro Babbo Natale, ora che quest’anno volge inesorabilmente al tramonto, vengo a te con la presente tracciando un bilancio, annunciando impegni per il tempo a venire e allegando una sobria richiesta, come tradizione vuole. Partiamo da una lucida e distaccata analisi dei mesi passati. Devo onestamente dire che ritengo di essermi comportato sempre molto, molto, molto bene. Come la quasi totalità di color che popolano i social, ho gonfiato incessantemente il mio ego, ho condiviso selfie patetici co