Ballando il liscio a Berlinghetto

Innamorato della vita (vera) di paese, quella che ha colpito Stanley Tucci nei dintorni di Siena

Giovani danzatori di liscio

Il popolare attore hollywoodiano Stanley Tucci, in un viaggio alla scoperta delle sue origini italiane, è stato ammaliato dall’atmosfera respirata a Siena nelle giornate che hanno preceduto il famoso palio. L’attore del Diavolo veste Prada si è letteralmente innamorato della vita tra le contrade, della cucina tipica, di quei rapporti umani che difficilmente prendono corpo in un grattacielo di New York. C’è anche il caviale di Calvisano nella nuova serie di Stanley Tucci Ho vissuto le stesse emoz