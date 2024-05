Incontrarsi fuori dai social usando i social: l’idea di «Apperol»

Il progetto di Luca Rossini nasce dall’esigenza di conoscere nuova gente: ci si trova per aperitivo in un posto e si socializza lasciando da parte il telefono

Un brindisi a un aperitivo - foto Unsplash

«"Apperol" nasce dall’esigenza di conoscere nuova gente, come spesso accade nei momenti di vita un po’ ombrosi che portano a riflettere e ad aver voglia di cambiare le carte in tavola. Volevo conoscere nuovi amici e smettere di guardare la vita altrui da una piattaforma social tramite continui scroll. Desideravo che qualcuno questa vita me la raccontasse…». Con queste parole Luca Rossini, il founder del progetto, descrive l’ispirazione. Il progetto è affascinante, molto: aggregare persone davant