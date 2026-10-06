Il giornale per te, il tablet per la famiglia

Ogni famiglia ha i suoi rituali. C’è chi inizia la giornata leggendo le notizie davanti a una tazza di caffè, chi controlla il meteo prima di uscire, chi cerca una ricetta per la cena e chi, ancora in pigiama, guarda il suo cartone preferito.
È in questi momenti semplici e autentici che la tecnologia smette di essere un oggetto e diventa un’abitudine condivisa. Un dispositivo passa di mano in mano, accompagnando esigenze diverse e generazioni diverse. Un genitore si informa, una figlia ascolta musica, un bambino gioca o studia. Ognuno lo usa a modo suo, tutti ne fanno parte.
- Cosa comprende GdB Replica + Tablet
- I vantaggi della formula a noleggio
- Come sottoscrivere l'offerta
Cosa comprende GdB Replica + Tablet
È proprio da questa idea di quotidianità che nasce GdB Replica + Tablet, la formula del Giornale di Brescia pensata per chi desidera avere sempre a disposizione un'informazione affidabile e, allo stesso tempo, uno strumento utile per tutta la famiglia.
Con un canone a partire da 26,99 euro al mese, l'offerta include l'accesso a GdB Replica, l'edizione digitale del quotidiano, e un tablet Samsung Galaxy tab A11 WiFi 128GB oppure un Apple iPad 11" WiFi 128GB in comodato d'uso. Un abbonamento che mette d'accordo grandi e piccoli, perché il giornale è per te, ma il tablet è per tutta la famiglia.
I vantaggi della formula a noleggio
Con GdB Replica + Tablet hai l'edizione digitale del Giornale di Brescia e un tablet Samsung Galaxy o Apple iPad incluso nell'offerta. Una soluzione pensata per chi vuole restare informato ogni giorno e, allo stesso tempo, avere a disposizione uno strumento utile da condividere in famiglia.
Il tablet è fornito in comodato d'uso e fa parte di una formula innovativa a noleggio: se si rompe o diventa obsoleto, viene sostituito. È inoltre inclusa una copertura assicurativa in caso di danni accidentali o furto, così da utilizzarlo in tutta tranquillità. Il canone mensile è fisso, senza spese impreviste, e dopo i primi 12 mesi è possibile disdire l'abbonamento in qualsiasi momento.
Come sottoscrivere l'offerta
Attivare GdB Replica + Tablet è semplice: basta visitare lo shop del Giornale di Brescia, scegliere il dispositivo preferito tra Samsung Galaxy e Apple iPad e completare l'acquisto in pochi passaggi.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'Ufficio Abbonamenti al numero 030.3790777 oppure scrivere a abbonati@giornaledibrescia.it.
Perché ogni casa è fatta di abitudini diverse, ma tutte hanno qualcosa in comune: il piacere di condividere ciò che conta davvero.