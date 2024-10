Verso cosa stiamo andando, così di corsa?

A volte ho la netta sensazione che abbiamo banalizzato la vita, dando per scontato che sia cosa comune essere qui, ora

A volte ho la netta sensazione che abbiamo banalizzato la vita, dando per scontato che sia cosa comune essere qui, ora. Vivi e coscienti, ma senza ancora comprendere il mistero della vita stessa. L’ho pensato ieri mentre leggevo un bellissimo articolo che spiegava come la Terra sia l’unico luogo conosciuto che ha il privilegio del suono e dei colori grazie all’atmosfera. Non è per nulla scontato: tutto il resto del cosmo è grigio e muto. Abbiamo anche l’immenso privilegio di avere acqua liquida,