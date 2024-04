Perché l’accesso al verde nelle città non è democratico

Andrea Bariselli

Spesso le aree urbane più povere hanno meno spazi verdi e quando vengono aumentati il valore degli immobili nella zona cresce a dismisura

Gli Champs-Elysées di Parigi - Foto Unsplash

La regola del 3-30-300. Tutti dovrebbero poter vedere almeno 3 alberi dalla propria finestra, vivere in un quartiere con il 30% di superficie coperta da vegetazione e abitare a non più di 300 metri da uno spazio verde. È la regola del 3-30-300 e l’ha messa a punto il professore olandese Cecil Konijnendijk del Nature-Based Solutions Initiative. Il problema è che l’accesso al verde, soprattutto nelle città, non è affatto democratico: è fortemente influenzato dalle disuguaglianze sociali. Spesso in