Nella vita tutto accade solo un certo numero di volte

Poiché non sappiamo quando moriremo, siamo portati a credere che la vita sia un pozzo inesauribile. Ma non è così

1 ' di lettura

Quante albe possiamo ammirare in una vita?

Stamattina presto sono uscito per vedere l’alba sorgere tra le cime, in quota. Volevo solo godermi la magia. Cosi mi sono seduto su una roccia e accarezzato da una brezza frizzante, ho aspettato. C’ero solo io e qualche animale selvatico in lontananza. Quando lo spettacolo inizia mi viene la pelle d’oca, un nodo alla gola. Vengo avvolto da un’emozione semplice e profonda. Mi sento grato. Miracolato, per essere lì. Poiché non sappiamo quando moriremo, siamo portati a credere che la vita sia un po