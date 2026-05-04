Yoga della Risata. Un’esperienza viva anche a Brescia

Così è iniziato il percorso dello Yoga della Risata, ben 31 anni fa (1995) a Mombay in India. Una intuizione straordinaria di un medico allopatico, il dr Madan Kataria e sua moglie Madhuri, che dovendo scrivere un articolo scientifico sui benefici terapeutici della risata ha scoperto numerosi studi e ricerche su tale argomento. La risata è presente già dalla nascita nella nostra vita. Infatti un neonato dopo pochissimi giorni emette il vocalizzo della risata. Senza un motivo apparente. E si sviluppa sempre di più nell’età infantile, principalmente durante il gioco. Crescendo e diventando adulti la risata viene confinata a un atto conseguente a qualcosa di divertente: una barzelletta, un film comico, una battuta. Una risata che deve essere «spinta» da qualcosa. Ovvero, ci deve sempre essere un motivo per ridere! Gli studi invece dimostrano che attraverso la risata i benefici si manifestano a 360° tant’è che davvero, oggi possiamo dare un valore terapeutico alla risata! E allora, se ridere fa così bene, perché si deve aspettare o cercare un motivo per ridere? Anche in Italia sono migliaia e migliaia le persone che vivono e portano lo Yoga della risata nella propria vita e nei vari contesti di vita. Il club della risata è la cellula pulsante, la palestra, dove le persone possono partecipare a una sessione di Yoga della Risata. È un luogo dove non c’è giudizio, dove si vivono emozioni intense, dove rinascono le sane relazioni. Aperto a tutti, piccoli e adulti. In provincia di Brescia, e anche in città, sono nati diversi Club della Risata, gestiti a titolo gratuito. Domenica 3 maggio 2026 ci troveremo al Lido di Padenghe sul Garda, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 per vivere insieme un’esperienza pratica.

Antonella Sancius

Insegnante certificata e Ambasciatrice di Yoga della Risata