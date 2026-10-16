Vita sul camion? Molto pesante e pure sottopagata

Fino ad un paio di anni fa, il mio lavoro era: autista di mezzi pesanti. Durante un rinnovo della patente ho chiesto espressamente che mi fossero confermate solo la patente A e la B. In quel momento ero stressato e logorato da un lavoro pesante, senza soddisfazioni e con uno stipendio da fame. Sì, il motivo per cui uno lavora è principalmente lo stipendio che dovrebbe essere giusto in rapporto alle ore lavorate, alla professionalità e al costo della vita, mentre nella realtà è il contrario. La mia giornata iniziava la notte con sveglia alle tre/tre e mezza, colazione a casa e poi viaggio per recarmi sul luogo di lavoro con mezzo proprio e costi propri, partenza per Torino con appuntamento di scarico alle sette che non veniva mai rispettato, per cui mi facevo anche un paio di ore seduto su un mezzo, impossibilitato a muovermi perché era assolutamente vietato agli autisti circolare nel piazzale, senza bagno e senza luogo di ristoro. Poi ripartenza per un nuovo carico, nuove attese, niente luoghi di ristoro, niente bagni. Il pranzo di mezzogiorno era a carico mio, e per risparmiare mi saziavo con un panino o una brioche portata da casa, niente di caldo. Ripartenza per Brescia il cui arrivo avveniva intorno alle 16.00 (se tutto filava liscio), a quel punto il datore di lavoro ti chiedeva di abbandonare il mezzo dotato di cronotachigrafo per prendere un camioncino e portare a termine alcune consegne. Il tutto per circa 1.800,00 euro mensili comprese le diarie e le straordinarie. Se poi togliamo 260,00 euro di diarie, il netto era intorno ai 1.500,00/1.600,00 euro e se lo dividiamo per 220 ore di lavoro mensili, il risultato è al limite della servitù e sinceramente non volevo essere schiavo in un meccanismo perverso messo in atto dalle associazioni di categoria, che per procedere ad assumermi dovevo sottoscrivere qualsiasi responsabilità. Responsabilità del carico/scarico mentre non era il sottoscritto a caricare/scaricare e l’azienda che lo faceva non mi voleva fra i piedi durante quelle operazioni. Responsabilità del mezzo, anche se il mezzo non era tuo e non potevi procedere a miglioramenti o a riparazioni. Responsabilità di sicurezza, perché se le gomme erano fuori norma, dovevi partire e startene zitto. Tutte queste condizioni, a cui va associato il traffico intenso, lo smog, la nebbia, il caldo, le code, le interruzioni stradali, la mancanza di bagni e luoghi di ristoro durante le soste, è facile capire che in pochi vogliono fare questo mestiere, a meno che tu non sia riconosciuto professionalmente, pagato bene, sollevato da costi quali gli aggiornamenti Cqc. Se le associazioni degli autotrasporti hanno giocato al ribasso, ora è venuto il momento che rivedano le loro stime.

Amedeo Belleri

Malonno