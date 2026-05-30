Via Rose di Sotto, pericolosa e in stato di abbandono

Leggendo la lettera del signor R. Giudice Faccioli, relativo alle strade di Mompiano, mi permetto di menzionare lo stato della via Rose di Sotto, il tratto che va dalla via Lunga alla tangenziale Sud. La strada appartiene al Quartiere Primo Maggio, dimenticato dall’Amministrazione comunale, costeggiata da due fossi ormai inattivi e pieni di rifiuti abbandonati e da una fitta alberatura che sporge verso la carreggiata impedendo la visuale alle macchine in transito. Questa via è la prima che immette alla città e dovrebbe essere tenuta pulita e percorribile a piedi, in bicicletta oltre che in macchina. Al contrario, è percorsa da automobilisti a volte impazziti e pericolosi che superano abbondantemente la velocità consentita. Anche gli articolati pesanti vi transitano per servire le varie ditte poste lungo la strada causando pericolose manovre in entrambi i sensi. L’illuminazione è coperta dalla chiome degli alberi, non esistono marciapiedi, non si vede mai un vigile e l’abbandono è totale. A quanto pare, neppure il Comitato di Quartiere si interessa, come pure l’Amministrazione comunale che, se potessero visionare lo schifo attuale, eviterebbero di fare le passerelle per altri quartieri e, forse, si renderebbero conto della situazione. Vorrei sperare che qualcosa si possa modificare, ma sarà un vana speranza. Se si farà l’ascensore per il Castello, perché non sistemare anche la suddetta via? Aspettiamo, ma temo faranno orecchio da mercante.

Carla Sartori

Brescia