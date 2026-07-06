Valle di Bertone. Quanta inciviltà dopo i pic-nic

Abito a Caino da sempre, sono affezionato e legato al territorio e, durante l’estate, oltre all’inciviltà ben esibita da alcuni motociclisti scatenati sulle coste di Sant’Eusebio sono costretto ad assistere ad un altro spettacolo di inciviltà presso la valle di Bertone. Nei mesi più caldi la valle viene frequentata da un numero elevato di persone che cercano nei suoi boschi e vicino al fiume refrigerio dalla calura. Questo è più che legittimo e tutti gli abitanti di Caino sono ben felici di sapere che il territorio può offrire relax e svago a migliaia di persone ogni anno. Quello che ci piace molto meno è dover constatare il grado di inciviltà di alcune di queste persone ( per fortuna una minoranza ) che, invece di portarsi a casa i rifiuti del loro pic nic pensano bene di lasciarli all’inizio della valle ammucchiati nel parcheggio vicino alla sbarra che chiude l’accesso alle automobili oppure, anche se più raramente nei pressi di tavoli e barbecue. Così, nei giorni seguenti l’operaio comunale (talvolta lo stesso sindaco o i volontari, nei piccoli Paesi funziona così) sono costretti a fare un viaggio con il motocarro, caricare tutti i sacchetti abbandonati e ripulire l’area. È una cosa normale? È possibile che esistano persone così incivili? Pur di non caricare uno o due sacchetti di rifiuti sull’auto li lasciano lì... tanto poi qualche «fesso» che se ne occupa c’è no? La cosa certa è che se in questi anni non ci fossero stati bravi amministratori e bravi volontari che si sono occupati di mantenere pulita e vivibile la Valle oggi andare a fare la scampagnata sarebbe assai meno piacevole; anche perché i rifiuti accumulati al suo ingresso ne impedirebbero l’accesso! Si è subito pronti a reclamare ordine e rispetto da parte degli altri quando hanno atteggiamenti che ci infastidiscono, poi però quando a dover rispettare regole e norme di buona educazione siamo noi diventa tutto molto più relativo vero? Invece no, le regole ci sono e devono valere sempre e per tutti. In Italia, su questo fronte, c’è ancora molta strada da fare.

Un consigliere comunale e cittadino