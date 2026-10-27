Una Vittoria e un grazie da non dimenticare
Il 5 ottobre 2026 è nata Vittoria presso gli Spedali Civili di Brescia. Dopo un parto durato oltre 30 ore dove il dolore si è mischiato con l’attesa, la preghiera, la speranza, la compartecipazione con chi mi è stato accanto, ho provato una gioia immensa nello stringere tra le braccia una nuova vita, una bambina meravigliosa che ho portato in grembo per nove mesi. Con questo scritto desidero ringraziare pubblicamente tutto il personale degli Spedali Civili di Brescia che si è preso cura di me e che, con garbo e con spiccata professionalità, mi ha coccolata ed aiutata nel far nascere Vittoria. È un riconoscimento che devo loro perché mi sono costantemente sentita supportata e incoraggiata e anche nei momenti più difficili mi hanno spronata; la loro meticolosità non è mai mancata, perché il loro essere persone preparate ed estremamente umane non può che essere un esempio di dedizione e di laboriosità che va premiato. In particolar modo desidero ringraziare le ostetriche Ruth, Anna, Anita e la tirocinante Sara che mi hanno presa in carico al Pronto Soccorso, la dottoressa Arrigoni, il dottor Tisi e le ostetriche Gaia ed Astrid che mi hanno assistita in sala parto. Un grazie speciale anche a tutta l’équipe. Io, Vittoria e papà Fabrizio non vi dimenticheremo.
Laura
Brescia
Cara Laura, lei ci emoziona e ci spinge indietro, come in un viaggio nel tempo, sempre più prossimo alla radice di ciò che siamo: da tre giorni parliamo di giovani, scuole, ragazzi, ora di una bimba appena nata. Vittoria è un nome bellissimo e pure l’urlo che immaginiamo strozzato in gola da lei e dal papà, nel momento in cui è venuta al mondo, simbolo della vita che germoglia, a dispetto delle paure e dei calcoli che noi adulti facciamo. Vi attende un compito stupendo: averne cura, custodirla e accompagnarla nel cammino. Un viaggio in cui non sarete soli, proprio come soli non siete stati al momento del parto. Questo è il regalo più utile che ha ricevuto in dono: far parte di una comunità che da millenni si compone e cresce, prendendosi cura di ciascuno. Anche se spesso tendiamo a vederne i difetti, incommensurabili sono i meriti e il vostro «grazie» è il nostro.
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