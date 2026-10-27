Una Vittoria e un grazie da non dimenticare

Il 5 ottobre 2026 è nata Vittoria presso gli Spedali Civili di Brescia. Dopo un parto durato oltre 30 ore dove il dolore si è mischiato con l’attesa, la preghiera, la speranza, la compartecipazione con chi mi è stato accanto, ho provato una gioia immensa nello stringere tra le braccia una nuova vita, una bambina meravigliosa che ho portato in grembo per nove mesi. Con questo scritto desidero ringraziare pubblicamente tutto il personale degli Spedali Civili di Brescia che si è preso cura di me e che, con garbo e con spiccata professionalità, mi ha coccolata ed aiutata nel far nascere Vittoria. È un riconoscimento che devo loro perché mi sono costantemente sentita supportata e incoraggiata e anche nei momenti più difficili mi hanno spronata; la loro meticolosità non è mai mancata, perché il loro essere persone preparate ed estremamente umane non può che essere un esempio di dedizione e di laboriosità che va premiato. In particolar modo desidero ringraziare le ostetriche Ruth, Anna, Anita e la tirocinante Sara che mi hanno presa in carico al Pronto Soccorso, la dottoressa Arrigoni, il dottor Tisi e le ostetriche Gaia ed Astrid che mi hanno assistita in sala parto. Un grazie speciale anche a tutta l’équipe. Io, Vittoria e papà Fabrizio non vi dimenticheremo.

Laura

Brescia