Una grande festa dello sport finita ostaggio di pochi

Martedì 1 settembre sono arrivato con la metro in piazza Vittoria con degli amici e ho passato la serata tra quella piazza e piazza Loggia. Ho notato che sia il campetto da calcio che lo spazio per il basket erano affollati di ragazzi sui 18-20 anni, tutti di origine maghrebina, intenti a giocare a calcio e a pallacanestro. Nulla di anomalo, tranne il fatto che fino a mezzanotte (e forse anche oltre?) nel campetto di calcio non ha potuto giocare nessuno al di fuori del gruppo di maghrebini. Vorrei porre una domanda all’assessore allo Sport: i suddetti impianti sportivi sono stati posizionati ad uso e consumo esclusivo di gruppi di maghrebini ormai stanziali in piazza Vittoria? Ha avuto occasione di passare in piazza per verificare come va l’evento? Ma la sindaca e gli assessori, oltre che salire su palchi di premiazioni, tagli di nastri e inaugurazioni, la vivono la città? Sul sito del Comune che pubblicizza la lodevole iniziativa leggo: «...piazza Vittoria si trasformerà in una grande area sportiva per offrire a cittadini, famiglie, giovani e visitatori la possibilità di praticare attività motorie e vivere lo spazio pubblico in modo dinamico e condiviso». Così non è stato martedì sera, per tutta la serata. Tralascio il senso di insicurezza totale che si percepisce nella fermata metro Vittoria e sulla metro stessa, con persone problematiche ed extracomunitari di svariate nazionalità molti dei quali salgono senza biglietto e lasciano rifiuti nei vagoni. Mi domando una ragazza sola come si possa sentire intimorita in metro a quell’ora. Non pretendo che questa lettera venga pubblicata, ma non posso tacere le condizioni in cui versa la mia città. La responsabilità va interamente alla politica, sia locale che nazionale, incapace totalmente di prevenire o gestire la situazione. Mi aspetto la reazione indignata delle anime belle che ciarlano a vanvera una integrazione che non avverrà mai, viste le dimensioni del fenomeno ormai fuori controllo.

Corrado Manessi