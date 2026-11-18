Siamo nati ricchi, moriremo poveri... questa frase è stata la fonte di una conversazione che ho fatto con alcuni miei coetanei, nati negli anni Sessanta e che vorrei condividere anche con voi. Si ragionava sul fatto che siamo nati negli anni del post Boom economico e siamo cresciuti senza ristrettezze, avevamo tutto nella misura giusta senza eccessi, ed eravamo tutti sullo stesso piano economico. Ma soprattutto eravamo ricchi di valori, in famiglia il rispetto e l’educazione non venivano spiegati, ma vissuti e avevamo gli esempi, mamme che accudivano i bambini e gli anziani, papà che lavoravano e si rimboccavano le maniche per costruire le loro case. La scuola e gli insegnanti erano sacri, così pure i medici ed i preti e la Chiesa era il punto di riferimento per l’intera comunità! La nostra generazione ha anche visto gente nascere povera e morire ricca, persone che non avevano una lira che hanno iniziato attività che gli ha dato fortuna, ma basti pensare ai nostri nonni che non avevano comodità, il gabinetto in fondo al cortile e poi hanno avuto i bagni in casa, le nostre nonne curve alle fontane a lavare e poi han visto le lavatrici e si può continuare, lavori faticosi nei campi che poi le macchine agricole hanno sostituito. Chilometri a piedi o in bicicletta sorpassati dalle motociclette e dalle autovetture e potremmo continuare ancora... Ma oggi noi sessantenni vediamo un po’ nero il nostro futuro, tassati fin sopra il collo, paghiamo in salute anche l’aria che respiriamo per via dell’inquinamento. Senza parlare dei valori e del rispetto verso la vita e le persone. Questa chiacchierata tra coetanei ci ha lasciato l’amaro in bocca pensando ai nostri nipoti che dovranno affrontare gli sbagli di questa società, da parte nostra non ci resta che dare buon esempio e sperare ancora in un mondo migliore e che cambi qualcosa.

Maristella

Botticino Sera