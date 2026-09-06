Un parcheggio comodo, ma caro e mal tenuto

Utilizzo spesso il parcheggio di piazza Vittoria, innegabilmente il più comodo per accedere al centro e il più costoso. Quasi sempre trovo posto nei piani più bassi e salgo poi con l’ascensore, sempre in condizioni vergognose sporco e trasandato. Le pareti non si possono guardare, in particolare questa settimana. Settimana scorsa sono entrata in ascensore (lato uscita sul piano della piazza) e c’era del vomito «fresco». Vabbè può capitare! Ma che la settimana in corso la macchia sia ancora lì è inaccettabile! Al prezzo che si paga parcheggiando lì (tra l’altro la prima ora è passata da euro 3,00 a euro 4,00, senza colpo ferire... più del 30% di aumento credo che Brescia Mobilità potrebbe anche organizzare la pulizia settimanale...

Lettera firmata