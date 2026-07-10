Un doppio grazie a chi dà direzione e punti di sostegno

Un pensiero per Nunzia Vallini: direttrice lo si è per sempre. Desidero ringraziarla per avermi ospitato tante volte nella bellissima rubrica Lettere al Direttore, che offre spazio a molte istanze di persone fragili che subiscono ingiustizie e che, altrimenti, non avrebbero voce. Lettere al Direttore rappresenta un autentico strumento di democrazia e di approfondimento, un prezioso punto di riferimento e di sostegno per tutta la brava gente. Nel ringraziarla per il lavoro svolto con grande professionalità, desidero rivolgere anche un sincero e caloroso augurio di buon lavoro al nuovo direttore, Giorgio Bardaglio, che sarà chiamato ad affrontare un’importante sfida editoriale in un periodo particolarmente complesso. Con stima e gratitudine.

Andrea Merigo

Orzinuovi