Tutto passerà, ma che pazienza sulla Gardesana

Venerdì 3 Luglio ho dovuto recarmi tre volte da Fasano del Garda a Barbarano di Salò durante la giornata di solito molto trafficata sulla Statale per i flussi turistici legati al weekend. Ho dovuto recarmi presso la clinica Villa Barbarano, per necessità sanitarie di terapia anticoagulante. E meno male che c’è questo punto di riferimento sanitario gardesano, dopo le chiusure degli ospedali pubblici di Fasano e Salò, che nel secolo scorso difendemmo con i denti, proprio sui giornali locali. Tornando al tema della mobilità sulla Gardesana, argomento pur sempre cruciale per noi gardesani, sono rimasto sorpreso che tre volte in un giorno di weekend in piena estate, non abbia sperimentato un minuto di coda. Al momento ho pensato che siccome «va tutto bene, tutto va sempre perfettamente a mio favore» per cui ho imbroccato perfettamente gli orari per non essere oppresso da una estenuante colonna in coda sulla statale. Quindi pensando che la riflessione peccasse di eccessivo ottimismo sul piano personale, mi sono chiesto se i turisti ed in generale gli automobilisti, abbiano imparato dopo decenni di frustrazioni nella «colonna infame» a distinguere gli orari migliori per risolvere il problema. Poiché in fondo «tutto passa e anche tutto questo passerà». Tranne noi che dopotutto, dopo più di 30 anni a raccontarlo siamo ancora e sempre qua.

Claudio Maffei