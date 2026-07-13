Troppo degrado a Sant’Eufemia. Si faccia qualcosa

Mi permetto di approfittare di questo spazio per segnalarvi, a mio giudizio, il pericoloso degrado che stiamo sopportando nel quartiere di S. Eufemia. Abito in questo bellissimo quartiere da trent’anni e faccio parte della locale «Commissione Ambiente Territorio e Mobilità». Mercoledì 8 luglio, nel corso di una pubblica riunione partecipata da circa una sessantina di abitanti, è stato dato incarico, in loro presenza, ai componenti del Consiglio di Quartiere (che pubblicamente ringrazio per il costante impegno e disponibilità), di intrattenere con urgenza gli uffici comunali delegati circa la grave situazione oggettivamente constatabile in zona. Mi riferisco in particolare ai numerosi furti denunciati sia nelle abitazioni che nelle attività commerciali di via Indipendenza, ai «senza tetto» che abitualmente vengono a dormire nella zona prospiciente la Maddalena, ai conseguenti vandalismi riscontrati sulle autovetture parcheggiate (spesso accompagnati da piccoli furti di oggetti) ed a varie segnalazioni di spaccio che avvengono prevalentemente nei giardini fronte chiesa parrocchiale. Più volte sono stati intrattenuti senza apparente successo Polizia municipale e Carabinieri. Nel corso di questa riunione, al fine di cercare di rendere più sicuro il luogo, abbiamo proposto di chiedere alle Autorità di attivare almeno n° 4 telecamere da posizionare nelle vie di accesso alla parte nord del quartiere. Nel breve verrà organizzata una pubblica petizione tramite raccolta firme per cercare di sensibilizzare il più possibile le Autorità. Data la peculiare conformazione del quartiere (borgo storico alle pendici della Maddalena), S. Eufemia meriterebbe, sempre a mio avviso, una maggiore cura ed attenzione da parte dei preposti uffici comunali. Le varie attività presenti (soprattutto quelle della ristorazione) contribuiscono a rendere molto particolare la zona. Inizialmente alcune viuzze interne erano state valorizzate con pavimentazione in porfido. Successivamente l’iniziativa è stata purtroppo abbandonata. La segnaletica stradale lascia molto a desiderare. Il teleriscaldamento, anche se fattibile, nella parte nord del quartiere non è mai stato completato. Tutto questo si sta traducendo in un progressivo e lento decadimento della zona.

Roberto Soldati

Brescia