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Lettere al direttore
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Tre domande serie con risposte molto... «british»

Domande serie, con risposte troppo... british. Dopo una lunga (e calda) serata di burraco con i miei amici (i magnifici sei), abbiamo voluto dare le risposte a domande fuori... gioco. Prima domanda: «Che cos’è il campo largo?». Risposta: «È l’area di rigore allargata». Seconda domanda: «Vannacci? Da dove li trovano i Generali di questa cultura (grezza)?». Risposta: «Li scelgono tra i colonnelli». Terza domanda: «Parlate di Trump». Risposta: «L’America a furia di esportare la democrazia nel mondo, è rimasta senza a casa sua». Risposte che fanno ridere forse (molto british), ma anche c’è un po’ da preoccuparsi forse? (Forse sì).

Giuseppe Pontoglio

Torbole Casaglia

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