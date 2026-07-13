Trasporto malati con l’ambulanza. Attenti all’imposta

Recentemente ho aiutato un mio familiare anziano alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730. Tra gli altri documenti ho presentato al Caf le ricevute dei pagamenti effettuati per il trasporto in ambulanza dell’interessato. Purtroppo mi è stato fatto presente che quei documenti non sono validi per la detrazione d’imposta. È quindi necessario che gli addetti alla riscossione del dovuto rilascino un documento valido ai fini fiscali per evitare agli utenti inutili lungaggini burocratiche.

Gianluca Treccani

Brescia