Tram e ascensore per il Castello, che spreco di soldi

L’approvazione comunale alla realizzazione dell’ascensore per il Castello e della linea tranviaria, continua a lasciarmi allibita e profondamente delusa. Il nostro Castello con il suo bel paesaggio era già perfettamente agibile o con una piacevole passeggiata o con l’autobus. La soluzione più logica sarebbe stata quella di potenziare il numero, la frequenza e la funzionalità degli autobus tenendo conto delle esigenze delle persone anziane e disabili. La costruzione della linea tranviaria avrà un enorme impatto sulla città, ma personalmente la ritengo inutile visto che possiamo già contare su un’efficace rete di servizi di trasporto che tante altre città italiane ci invidiano. Mi rendo conto di quanto possa essere difficile fare il politico, soprattutto bravo, ma il buon senso delle persone che, come me, abitano in città e ne vedono le sue emergenze, dovrebbe essere tenuto in maggior considerazione dall’Amministrazione comunale. Non sarebbe stato più utile usare i nostri soldi pubblici per i reali problemi di Brescia come la sicurezza, il caro affitti, la qualità dell’aria, una maggior attenzione alle persone più fragili e altro ancora?

Ornella Ferrandi