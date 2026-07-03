Tra i due litiganti le prende il terzo. Che maleducazione

Ha destato non poca meraviglia, ma ancor più rabbia quanto accaduto di recente in un parco di Gussago. La vicenda in questione ha avuto come protagonisti due fidanzatini quindicenni. Quando sono arrivati l’armonia tra i due non lasciava trasparire un futuro litigio. E, quando i toni sono diventati più alti, una coppia poco distante, che era alla ricerca di un po’ di refrigerio, non ha potuto non intervenire. Ebbene come tutta risposta dalla ragazzina in particolare sono stati invitati a farsi i fatti loro, anziché ascoltare il suggerimento di chiamare un agente, perché intervenisse con l’autorevolezza della divisa per sedare la litigata. A questo punto gli altri ragazzi presenti sono intervenuti in aiuto della ragazza inveendo anche loro contro la coppia e i tutori dell’ordine. Avanti di questo passo, credo che sarà sempre più difficile reperire chi voglia intervenire a far da paciere, quando accadono fatti del genere. Se è questa l’educazione ricevuta in casa, non c’è certo da stare tranquilli...

Luigi Cavalieri