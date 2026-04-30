Titolo incauto. Il mondo adulto faccia autocritica
Scrivo per condividere la profonda tristezza provocatami dal vostro articolo riguardante la rissa fra miei coetanei e ragazzini minorenni a Toscolano. Considero il vostro titolo sull'accaduto, oltreché incauto visto i primi accertamenti delle indagini, un orribile esempio di razzismo acritico che, senza alcuna prudenza, alimenta odio e pregiudizi sui giovani di oggi già pesantemente (spesso ingiustamente) sotto accusa dal mondo adulto. Vorrei leggere un minimo di autocritica professionale magari accompagnata da un’analisi sulle nostre teste adulte, troppo spesso prigioniere del racconto securitario, incoerente e irreale ma comodo e rassicurante.
Marco Dotti
Brescia
Caro Marco, autocritica la facciamo sempre, tuttavia in questo caso c’è da dire che il peccato è originale e consiste nel nostro occuparci della cronaca, cioè di ciò che accade giorno per giorno, senza il paracadute del «senno del poi». A nostra discolpa invece rivendichiamo che, passo passo, abbiamo dato conto dell’intera vicenda, comprensiva del cambio di versione da parte degli inquirenti, alla luce degli sviluppi emersi, dedicando ad essi identico spazio e posizione. Lei stesso, d’altra parte, se invece di scrivere in battuta, avesse atteso e letto anche i titoli dei giorni successivi, probabilmente avrebbe usato toni meno duri di quelli - brutti - usati nei nostri confronti.
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