Tifo in poesia tra pirati, geni bufale e maestri

Gli albori nella trave / del legno di viale Piave / Il freddo tormento / dei glutei sul cemento / I talloni in rullata / per un gol in gradinata / Aironi e bisonti / nelle praterie del Rigamonti / Pirati, geni e maestri / bidoni e bufale alpestri / Nel compleanno di chi ti sedusse ed illuse / le tue cifre come gli occhi si son chiuse / Addio matricola 7-8-1-0 / potremo dire io c’ero / Spremendo il limone hai lasciato la scorza / fertile concime per l’Unione della forza / anticorpo naturale di vitamina C / Ci vorrà fegato per andare in B / nel girone in salsa bresciana / farci allo spiedo sarà gioia nostrana / Avanti Union, non servono verbi / solo nervi nella terra dei derby!

Andrea Stanga