Tav a Desenzano Ragioniamo con equilibrio

Era il 1996 quando Elio e le Storie Tese portarono al Festival di Sanremo la celebre «La terra dei cachi», una canzone che con ironia raccontava alcune contraddizioni del nostro Paese. Richiamo questo riferimento non per leggerezza, ma perché il dibattito sulla possibile stazione Tav a Desenzano del Garda sembra, in questi giorni, oscillare tra posizioni molto nette e contrapposte, rischiando di semplificare una questione che invece è complessa. Da una parte c’è chi vede un’opportunità di sviluppo, soprattutto in chiave turistica e di connessione con le principali direttrici nazionali ed europee. Dall’altra chi sottolinea criticità legate all’impatto sul territorio, ai costi e alla sostenibilità complessiva dell’opera. Al di là delle posizioni, il punto centrale mi pare un altro: interrogarsi sull’effettiva efficacia di una fermata Tav in un tratto così breve tra Brescia e Verona, dove lo spazio infrastrutturale è limitato e la funzione originaria dell’alta velocità è quella di collegare rapidamente grandi poli urbani. Ogni fermata intermedia comporta inevitabilmente un impatto sulla velocità complessiva del sistema e richiede quindi una valutazione attenta del rapporto tra benefici e costi. Un ulteriore elemento riguarda i flussi reali di utilizzo. Il lago di Garda rappresenta certamente una delle principali destinazioni turistiche italiane, ma resta da comprendere quale sarebbe la domanda effettiva nei mesi di bassa stagione e quindi la reale sostenibilità dell’infrastruttura durante tutto l’anno. Infine, una stazione non può essere considerata isolatamente: la sua efficacia dipende in modo decisivo dall’integrazione con il sistema dei trasporti locali, dalla qualità dei collegamenti e dalla connessione con il tessuto urbano e turistico circostante. Più che su una contrapposizione tra posizioni favorevoli e contrarie, il tema meriterebbe quindi un confronto basato su dati, scenari e visione di lungo periodo. Non si tratta di assumere una posizione predefinita, ma di interrogarsi con equilibrio su quale modello di sviluppo infrastrutturale sia più coerente con le caratteristiche del territorio gardesano.

Simone De Clementi