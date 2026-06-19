Tanti monopattini, ma pochissimi con targa e casco

Mi ricollego alla lettera del sig. Zanetti del giorno 15 giugno 2026 il quale esternava la sua considerazione riguardo la situazione che si vive in zona via Milano e quartiere Fiumicello a causa di personaggi che sfrecciano con monopattini non targati e senza il doveroso casco e chiaramente sempre in due sul mezzo. Purtroppo è una situazione che persiste da sempre ma che ultimamente si è intensificata forse a causa della bella stagione ma che crea non poche discussioni ed evidenti pericoli. Chiaramente il Codice stradale è un pezzo di carta straccia per alcune persone e per alcuni genitori che fanno utilizzare il monopattino a ragazzini poco più che bambini, per cui marciapiedi e strade a 30km orari (via Metastasio) son piste dove sfrecciare, dove non esistono stop e dove è bello fare slalom tra i pedoni. Questo si evidenzia soprattutto nelle serate estive principalmente ma debbo dire che in via Milano in qualsiasi ora del giorno camminare sui marciapiedi è davvero pericoloso. Onestamente ho visto pochissimi monopattini con targhetta e l’utente con casco e giubbotto catarifrangente, mosche bianche forse. Capisco che non è possibile che sia presente sempre un agente di Polizia urbana ma ogni tanto rimpiango il famoso vigile che in bicicletta o a piedi era presente in vari quartieri cittadini.

Salvatore Pennisi