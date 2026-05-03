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Lettere al direttore
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Su Mattarella una risposta chiara e ferma

Desidero congratularmi per la risposta che avete dato mercoledì 29 aprile alla lettera che sollevava dubbi circa l’onestà del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Apprezzo e condivido tutto quanto espresso da voi con chiarezza e fermezza. Tutto ciò a conferma di un detto di cui non ricordo l’origine ma che saggiamente diceva: «Non esistono domande stupide, ma solo risposte intelligenti».

Giacomo Luzzardi

Botticino

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