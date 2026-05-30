Studenti con Adhd e Dsa, ai docenti serve formazione

Vi contatto per sottoporre una mobilitazione nazionale nata dal basso che sta raccogliendo un consenso straordinario, toccando da vicino migliaia di famiglie e il personale scolastico italiano. Sono una madre della provincia di Brescia, mi chiamo Sonia e ho lanciato una petizione sulla piattaforma Change.org per richiedere l’introduzione di corsi formativi obbligatori in ambito Adhd e Dsa per tutto il corpo docenti. In pochissimo tempo, la petizione ha superato le 13.200 firme ed è in continua, rapidissima crescita. L’obiettivo è colmare un vuoto istituzionale e formativo non più sostenibile, garantendo che ogni insegnante abbia gli strumenti necessari per assicurare una vera inclusione e il benessere psicologico e didattico degli studenti neurodivergenti. L’importanza e la serietà di questa battaglia sono già state riconosciute e riprese da autorevoli testate del settore scolastico e sociale, tra cui Orizzonte Scuola, Scuola in Forma, Scuola News e, proprio in queste ore, Superando.it (testata ufficiale della FISH). Credo che il nostro giornale, da sempre attento ai temi della scuola, dei diritti e delle storie che cambiano la società, sia la cassa di risonanza ideale per dare voce a queste 13.200 persone e a tutte le famiglie che ogni giorno combattono per il diritto allo studio dei propri figli.

Sonia