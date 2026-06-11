Strade colabrodo. Confermo, occorre sistemarle presto

Non sono d’accordo sui suoi giudizi politici, ma sottoscrivo al cento per cento la lettera del signor Faccioli sulle strade colabrodo che percorriamo da anni in questo stato in città e nel mio caso mi riferisco a via D’Azeglio, via Rossetti e via Nazario Sauro, per non parlare del tratto tra via Gamba e via Tirandi, fino al bivio per Collebeato... Ognuno segnala il suo percorso, ma ormai vale per tutta la città e per tutti gli ammortizzatori delle nostre auto... Anche se la colpa fosse dei cedimenti del manto stradale dovuti alla rete del teleriscaldamento, c’è da dire che il Comune ha ricevuto un bel dividendo da A2A e qualche buca la potrebbe riempire, se la colpa fosse dei continui scavi per la fibra ottica dovrebbe vigilare con più attenzione sui ripristini del manto effettuati dopo la posa... Che intenzioni hanno in Comune? Qualcuno conosce la teoria delle finestre rotte?

Giuseppe Begni

Brescia