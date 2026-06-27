Stop ai funerali nelle ore più torride

Scrivo per denunciare una situazione assurda e pericolosa che coinvolge mio marito, necroforo a Brescia. In piena estate, con temperature torride, i lavoratori sono costretti a svolgere servizi funebri alle 14:00, indossando obbligatoriamente giacca e cravatta e affrontando spesso cortei a piedi sotto il sole cocente. È una scelta disumana che mette a serio rischio la salute dei lavoratori per un puro formalismo. Chiedo pubblicamente che le istituzioni, i Comuni e le aziende di servizi funebri rivedano queste fasce orarie, vietando i funerali nelle ore più calde della giornata. Si potrebbe ipotizzare di fare i funerali in due fasce orarie mattutine e, dalle 12 in poi, non prestare più nessun servizio. La dignità del lavoro e la salute pubblica devono venire prima di tutto.

Chiara Scalvini