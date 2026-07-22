Stiamo attenti, molti farmaci soffrono il caldo
In questi giorni, entrando in una farmacia comunale di Brescia per effettuarvi acquisti di medicinali ed intrattenendomi in una conversazione con quel responsabile sono stato informato che la stragrande maggioranza se non la quasi totalità dei prodotti farmaceutici li acquistabili non tollerano una temperatura superiore ai 25° centigradi pena l’inefficacia se non peggio per la salute di chi li assume. Ciò premesso ed in considerazione dell’enormità della platea di utilizzatori di farmaci nella sola provincia di Brescia ritengo opportuna una divulgazione della presente notizia attraverso il codesto quotidiano al fine di concorrere ad una più attenta conservazione (salvo eventuali specifiche controindicazioni fornite dai farmacisti) dei prodotti acquistati.
Oreste Francesco Mazzola
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