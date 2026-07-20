Stadio Vobarno. Ecco a chi lo vorrei davvero intitolare

Nei giorni scorsi ho letto con interesse e simpatia la lettera da voi ricevuta riguardante l’intitolazione dello stadio di Vobarno a Piero Casali. Premetto di essere un cittadino di Vobarno non più giovanissimo e che, leggendo i nomi dei firmatari, mi sono tornate alla mente le tante domeniche pomeriggio trascorse da ragazzo sulle tribune di quello stadio a tifare e incitare proprio loro. Sono ricordi bellissimi, legati a un calcio molto diverso da quello attuale: allora il risultato contava certamente, ma contavano anche il senso di appartenenza alla squadra e l’attaccamento ai colori sociali, mentre l’aspetto economico passava probabilmente in secondo piano. Oggi, invece, mi sembra che accada spesso il contrario. A mio avviso, in un paese non molto grande come il nostro, sarebbe opportuno scegliere un concittadino che si sia distinto nel calcio o, più in generale, nello sport. Per questo motivo mi chiedo perché non prendere in considerazione Armando Antonini che, purtroppo, ci ha lasciati alcuni anni fa. Se non ricordo male, fu anche capitano di quella forte formazione che tanti di noi ricordano con affetto. Credo che il suo sarebbe un nome capace di mettere d’accordo tutti. Vorrei infine aggiungere una considerazione personale. Seguo con costanza le partite casalinghe del Vobarno e, sinceramente, ho visto raramente - o forse mai - questi miei «idoli di gioventù» sugli spalti o al campo sportivo. Mi auguro di poterli rivedere presto, per stringere loro la mano e, magari, per incitarli ancora una volta come facevo da ragazzo.

Giuseppe Bazzoli

Vobarno